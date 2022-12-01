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Мотоцикл опрокинулся в Актюбинской области: погиб пассажир

1 Декабря 2022, 16:13
Мотоцикл опрокинулся в Актюбинской области: погиб пассажир

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мотоцикл опрокинулся в Актюбинской области. Пассажир скончался по дороге в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Двое жителей поселка Аккемер Уилского района направлялись на мотоцикле Suzuki GS-200 в соседнее село. 33-летний водитель не справился с рулевым управлением, после чего они с пассажиром опрокинулись. В результате ДТП 28-летний пассажир мотоцикла скончался по дороге в больницу от полученных травм.

Установлено, что мототранспорт был без регистрационных государственных номеров, а водитель не имел права управления транспортными средствами. По факту проводятся следственные действия по ст. 345 ч. ДТП3 УК РК.

Фото: polisia.kz


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https://www.inform.kz/ru/motocikl-oprokinulsya-v-aktyubinskoy-oblasti-pogib-passazhir_a4008521