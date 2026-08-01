Мост за 34 млн тенге в Павлодарской области не восстановили в обещанный срок

Понтонный мост, соединяющий четыре села, входящие в состав Аксу, с сенокосными угодьями, разрушился этой весной. Местные власти обещали восстановить переправу к 25 июля, однако она до сих пор остается непригодной для использования, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, что поврежденный понтонный мост у села Коктас до сих пор не отремонтирован и остается в воде.

Мост длиной 66 метров и шириной 7 метров эксплуатируется с 2006 года.

Ранее сообщалось, что понтонный мост, ремонт которого обошелся в 34 млн тенге, этой весной вновь ушел под воду.

Как выяснилось, в ходе эксплуатации были выявлены серьезные технические неисправности. В частности, произошло разрушение сварных швов и износ понтонных конструкций. Весенний паводок привел к затоплению моста, после чего он стал непригоден для эксплуатации.

Тогда акимат города Аксу заявлял, что подрядная организация ТОО «СтройЭталон» завершит восстановительные работы до 25 июля текущего года.

Однако на сегодняшний день переправа через реку Белая, которой пользуются жители для доступа к сенокосным угодьям, по-прежнему находится в разрушенном состоянии. Между тем сезон заготовки сена уже начался.

В акимате Аксу объяснили, почему ремонт не был завершен в обещанный срок.

— В настоящее время акимат города Аксу совместно с заинтересованными сторонами ведет работу по приобретению понтонной переправы, расположенной в области Абай. Из-за крупных габаритов конструкции ее транспортировка автомобильным транспортом технически невозможна. В связи с этим наиболее оптимальным вариантом рассматривается доставка понтонного моста по реке Иртыш с помощью буксирного судна, — сообщили в акимате.

По информации чиновников, сейчас дополнительно прорабатываются организационные и технические вопросы, связанные с буксировкой переправы до села Коктас. После завершения всех необходимых процедур и принятия окончательного решения информация будет доведена до общественности в установленном порядке.

Напомним, о том, что понтонный мост в селе Коктас ушел под воду мы писали ранее, так же как и в 2024 году.