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    10:45, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Мост треснул около населенного пункта в Костанайской области

    мост
    Фото: ДП Костанайской области

    Департамент полиции Костанайской области  сообщает, что из-за образовавшейся трещины на мосту около поселка Дамды Наурзумского района существует угроза его разрушения. Движение там закрыто, передает корреспондент агентства Kazinform

    В полиции попросили отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут.

    — Объезд предусмотрен через автодорогу республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск». Просим отнестись с пониманием! Заблаговременно выстраивайте маршруты движения и следите за официальной информацией, — говорится в заявлении.

    Также руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев заявил, что мост признан аварийным. Службы разрабатывают объездные пути и планируют обследовать конструкцию в дальнейшем для составления проектно-сметной документации.

    Теги:
    Дороги мост Регионы Казахстана Полиция Костанайская область Авто
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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