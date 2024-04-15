Мост треснул около населенного пункта в Костанайской области

Департамент полиции Костанайской области сообщает, что из-за образовавшейся трещины на мосту около поселка Дамды Наурзумского района существует угроза его разрушения. Движение там закрыто, передает корреспондент агентства Kazinform

В полиции попросили отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут.

— Объезд предусмотрен через автодорогу республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск». Просим отнестись с пониманием! Заблаговременно выстраивайте маршруты движения и следите за официальной информацией, — говорится в заявлении.

Также руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев заявил, что мост признан аварийным. Службы разрабатывают объездные пути и планируют обследовать конструкцию в дальнейшем для составления проектно-сметной документации.