Мост размыло в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Временный мост размыло в селе Лепсинск Алакольского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в Сети.

«29 апреля 2021 года, Алакольский район, село Лепсинск. В связи с ремонтом основного моста через русло реки Лепсы был возведен временный мост. Из-за повышения температурного фона до +34 градусов, интенсивного таяния снежных покровов средних горных зон и увеличения расходов воды в бассейне реки Лепсы, произошел размыв грунта у основания временного сооружения моста шириной 3 метра, возведенного в 2020 году. Протяженность временного моста 17 метров, ширина 8 метров, высота 1,5 метра. На 1 мая этого года запланированы работы по устройству перекрытий на строящемся мосту, временно, для проезда автотехники и людей. После снижения уровня воды в реке Лепсы начнутся работы по устройству временного объездного моста», - проинформировал начальник управления предупреждения ЧС, подполковник гражданской защиты Мурат Сыдыков.

Завершение строительства нового моста запланировано в ноябре 2021 года.



