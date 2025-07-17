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    11:50, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Мост через реку Жайык в Уральск закроют на две недели

    На участке автодороги международного значения Актобе–Уральск–граница РФ с 254 по 262 километр проведут работы по замене деформационных швов на мосту через реку Жайык, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: Гид по Уральску/YouTube

    Данный мост расположен на выезде из города Уральск в сторону села Подстепное Теректинского района.

    Как сообщили в филиале АО «НК «КазАвтоЖол», в связи с плановыми ремонтными работами на указанном участке с 20:00 17 июля по 08:00 1 августа будет введено ограничение движения транспорта.

    — Альтернативный маршрут — объездная дорога через посёлок Меловые горки. В этой связи просим всех участников дорожного движения заранее планировать свои поездки и учитывать временные ограничения, — говорится в официальном сообщении.

    По данным акимата Уральска, в городе на пересечении улиц С. Датова и Жамбыла, возле торгового дома «Променад», будет проводиться капитальный ремонт железнодорожного переезда. В связи с этим с 20:00 18 июля до 06:00 21 июля движение всех видов транспорта через переезд будет временно прекращено.

    Общественный транспорт будет следовать в объезд по улицам Жамбыла, Ружейникова и Гагарина.

    Теги:
    Мост Уральск
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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