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    Мост через реку Есентай на Аль-Фараби расширят в Алматы

    9 Февраля 2023, 16:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в этом году начнется реконструкция моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет произведена реконструкция моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби с устройством двух пешеходных мостов и пандусами для людей с особыми потребностями. Мы решили расширить мост. На сегодня проектно-сметная документация проходит госэкспертизу, выход ожидается до конца февраля этого года. Строительно-монтажные работы планируем начать в этом году после проведения процедур госзакупа», - сказал аким на встрече с жителями Бостандыкского района.

    Ерболат Досаев также добавил, что в этом году на территории района первым этапом планируется провести средний ремонт 31 улицы протяженностью 15,5 км.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Дороги Ерболат Досаев
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