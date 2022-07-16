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Мост частично перекроют на месяц в Нур-Султане
16 Июля 2022 15:53

Мост частично перекроют на месяц в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по мосту М-1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султан.

В связи с проведением ремонтных работ с 16 июля по 15 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке дороги по мосту М-1 от проспекта Бауыржана Момышулы до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении управления.


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