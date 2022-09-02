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    09:03, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мост «Архар» полностью перекроют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мост будет перекрыт со 2 сентября 20:00 до 5 сентября 06:00 для проведения среднего ремонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщении пресс-службы ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана».

    «ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан сообщает о полном перекрытии моста «Архар» М-1 и перекрестка на пересечении пр. Момышулы и пр. Р. Кошкарбаева со 2 сентября 20:00 до 5 сентября 06:00 для проведения среднего ремонта», - сказано в сообщении ведомства.

    Ранее сообщалось, что с 15 по 24 августа текущего года планируется перекрытие моста «Архар» (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мәңгілік Ел – ул. Сарайшық до пр. Р. Қошқарбаева в направлении пр. Р. Қошқарбаева и с 24 августа по 5 сентября текущего года - мост «Архар» (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мәңгілік Ел – ул. Сарайшық до пр. Р. Қошқарбаева в направлении ул. Сарайшық.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана
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