Москва ужесточает ограничения из-за коронавируса

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса. Он отметил, что в городе наблюдается значительный рост числа зараженных. По его словам, «в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новые ограничения вводятся на два месяца - с 13 ноября по 15 января.

Студентов колледжей и вузов переведут на дистанционое обучение. Транспортные карты учащихся будут временно заблокированы. Школьникам и студентам рекомендуется оставаться дома.

Рестораны, кафе, клубы и другие развлекательные заведения не будут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00. При этом доставка еды остается круглосуточной.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от вместимости помещений.

Культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются. Ограничения не распространяются на «официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти».

Массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Организациям, чья работа связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов, которая ранее распространялась только на ночные развлекательные заведения.

Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и ТЦ, но разрешены развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе.