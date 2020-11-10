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Москва ужесточает ограничения из-за коронавируса

10 Ноября 2020 18:44
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Москва ужесточает ограничения из-за коронавируса

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса. Он отметил, что в городе наблюдается значительный рост числа зараженных. По его словам, «в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Новые ограничения вводятся на два месяца - с 13 ноября по 15 января.

Студентов колледжей и вузов переведут на дистанционое обучение. Транспортные карты учащихся будут временно заблокированы. Школьникам и студентам рекомендуется оставаться дома.

Рестораны, кафе, клубы и другие развлекательные заведения не будут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00. При этом доставка еды остается круглосуточной.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от вместимости помещений.

Культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются. Ограничения не распространяются на «официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти».

Массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Организациям, чья работа связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов, которая ранее распространялась только на ночные развлекательные заведения.

Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и ТЦ, но разрешены развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе.


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#Россия   #Коронавирус  
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