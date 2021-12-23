Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Москва ожидает участия Первого Президента Казахстана – Елбасы и Президента Казахстана в ежегодной неформальной встрече лидеров стран-членов ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции российским и иностранным СМИ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстан – один из самых близких наших союзников. У нас сложились уникальные отношения. Они были заложены и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, и сейчас подхвачены эти направления и поддержание качества этих отношений с Президентом Касым-Жомартом Токаевым», - сказал В.Путин, отвечая на вопрос собкора казахстанского телеканала «Qazaqstan».
Он подчеркнул, что пандемия коронавируса не позволила провести в реальном режиме ряд совместных мероприятий, которые планировались, выразив надежду, что Президент Казахстана и Первый Президент Казахстана – Елбасы примут приглашение главы РФ и приедут на следующей неделе в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ.
«Очень на это рассчитываю. Руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие», - сообщил он.
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