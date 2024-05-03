Москва готова к подписанию соглашения о системе таможенного транзита в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны, передает собственный корреспондент Kazinform.

— Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения о системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон), — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ожидается, что подписание соглашения состоится на полях заседания Высшего евразийского экономического совета 8 мая в Москве.

Решение позволит упростить и оптимизировать процедуру перевозки как посредством минимизации действий контролирующих служб, так и путем сокращения накладных расходов бизнеса.