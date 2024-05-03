РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:41, 03 Май 2024 | GMT +6

    Москва готова к подписанию соглашения о системе таможенного транзита в ЕАЭС

    ЕАЭС
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны, передает собственный корреспондент Kazinform.

    — Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения о системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон), — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Ожидается, что подписание соглашения состоится на полях заседания Высшего евразийского экономического совета 8 мая в Москве.

    Решение позволит упростить и оптимизировать процедуру перевозки как посредством минимизации действий контролирующих служб, так и путем сокращения накладных расходов бизнеса.

    Теги:
    Соглашение Владимир Путин ЕАЭС Мировые новости Международные отношения Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!