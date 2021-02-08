РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:01, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Московского актёра для новой постановки пригласил театр в Жезказгане

    None
    None
    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В новом спектакле Жезказганского казахского музыкально-драматического театра им. С. Кожамкулова примет участие актёр московского Электротеатра им. К. Станиславского, победитель в номинации «Лучшая мужская роль» на фестивалях «Кинотавр» и «Евразия» Азамат Нигманов, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в театре, сейчас идут ознакомительный и предподготовительный периоды. В дальнейшем Азамат Нигманов с жезказганскими актёрами будет играть в постановке «Жұт» по пьесе Олжаса Жанайдарова. В случае ослабления карантина премьера спектакля состоится в мае этого года.

    «Спектакль позиционируется как экспортный проект. Планируем с ним участвовать в международных фестивалях и ездить на гастроли. Он пройдёт в рамках обмена опытом между художниками-постановщиками и специалистами из Литвы или Башкортостана», - сказал руководитель жезказганского театра Досхан Сакен.

    Актёр Азамат Нигманов работает в Электротеатре с 2014 года. Сценическим искусством он начал увлекаться в 11 лет. Спустя два года поступил в Омский драматический лицейский театр. В 2009 году, окончив Театральный институт им. Б. Щукина с отличием, начал показываться в разных театрах Москвы. На одном из показов его заметил Константин Райкин и посоветовал режиссёру Виктору Рыжакову взять его в спектакль по роману Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». За роль Талгата Харисова в этой постановке Азамат Нигманов был удостоен премии Олега Табакова.


    Теги:
    Культура Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:12
    Сладкая зависимость: почему в Казахстане нет сырья для производства сахара
    Сегодня, 13:04
    Назначен новый заместитель генпрокурора Казахстана
    Сегодня, 13:00
    Более 100 древних бронзовых зеркал нашли в Японии
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!