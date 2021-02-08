Московского актёра для новой постановки пригласил театр в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В новом спектакле Жезказганского казахского музыкально-драматического театра им. С. Кожамкулова примет участие актёр московского Электротеатра им. К. Станиславского, победитель в номинации «Лучшая мужская роль» на фестивалях «Кинотавр» и «Евразия» Азамат Нигманов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в театре, сейчас идут ознакомительный и предподготовительный периоды. В дальнейшем Азамат Нигманов с жезказганскими актёрами будет играть в постановке «Жұт» по пьесе Олжаса Жанайдарова. В случае ослабления карантина премьера спектакля состоится в мае этого года.

«Спектакль позиционируется как экспортный проект. Планируем с ним участвовать в международных фестивалях и ездить на гастроли. Он пройдёт в рамках обмена опытом между художниками-постановщиками и специалистами из Литвы или Башкортостана», - сказал руководитель жезказганского театра Досхан Сакен.

Актёр Азамат Нигманов работает в Электротеатре с 2014 года. Сценическим искусством он начал увлекаться в 11 лет. Спустя два года поступил в Омский драматический лицейский театр. В 2009 году, окончив Театральный институт им. Б. Щукина с отличием, начал показываться в разных театрах Москвы. На одном из показов его заметил Константин Райкин и посоветовал режиссёру Виктору Рыжакову взять его в спектакль по роману Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». За роль Талгата Харисова в этой постановке Азамат Нигманов был удостоен премии Олега Табакова.