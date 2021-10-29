Московский Театр на Бронной представит спектакль в Нур-Султане
На сцене театра «Астана Балет» актеры Театра на Бронной представят спектакль Саши Денисовой «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева».
«Мы очень рады быть в Нур-Султане. Это наши первые международные гастроли. Гастроли проходят в непростой период. Организаторы спектакля, наши театры нашли в себе силы, возможности порадовать зрителей Нур-Султана. Общение между актерами и зрителями - важнейшая вещь для театра. Без него театр умирает. Мы привезли одну из наших последних премьер - спектакль «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева». Спектакль выпустили полгода назад, он получил хорошую оценку и критиков, и зрителей. Надеемся, что спектакль найдет хороший отклик и у зрителей Нур-Султана», - сказал режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов во время пресс-конференции в «Астане Балет».
Сюжет спектакля представляет собой фантазию о том, что делал бы Человек Летучая Мышь в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Герой комиксов живет в СССР и прячется под ликом скромного писателя Дудочкина — недотепы и одного из миллионов советских граждан. Под покровом ночи Толя Дудочкин расправляет свои темные крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готэм-Града, защищает простых советских людей, носит джинсы-клеш и, конечно, находит любовь.
«Сам спектакль проникнут иронией, лиризмом, ностальгией. Это спектакль помещает героев в конец 70-х — начало 80-х годов, говорит о том времени. Это спектакль о людях, о семье, чувствах, отношениях», - говорит Константин Богомолов.
Константин Богомолов отметил, что он впервые приехал в столицу Казахстана.
«Это первые гастроли с обновленным репертуаром за пределами России. Нас тепло встречают в Нур-Султане. Надеюсь, что гастроли будут продолжаться и это будет долгосрочное сотрудничество», - поделилась директор Театра на Бронной Елена Мироненко.