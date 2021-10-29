Московский Театр на Бронной представит спектакль в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 по 30 октября в Нур-Султане пройдут гастроли московского Театра на Бронной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сцене театра «Астана Балет» актеры Театра на Бронной представят спектакль Саши Денисовой «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева».

«Мы очень рады быть в Нур-Султане. Это наши первые международные гастроли. Гастроли проходят в непростой период. Организаторы спектакля, наши театры нашли в себе силы, возможности порадовать зрителей Нур-Султана. Общение между актерами и зрителями - важнейшая вещь для театра. Без него театр умирает. Мы привезли одну из наших последних премьер - спектакль «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева». Спектакль выпустили полгода назад, он получил хорошую оценку и критиков, и зрителей. Надеемся, что спектакль найдет хороший отклик и у зрителей Нур-Султана», - сказал режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов во время пресс-конференции в «Астане Балет».

Сюжет спектакля представляет собой фантазию о том, что делал бы Человек Летучая Мышь в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Герой комиксов живет в СССР и прячется под ликом скромного писателя Дудочкина — недотепы и одного из миллионов советских граждан. Под покровом ночи Толя Дудочкин расправляет свои темные крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готэм-Града, защищает простых советских людей, носит джинсы-клеш и, конечно, находит любовь.

«Сам спектакль проникнут иронией, лиризмом, ностальгией. Это спектакль помещает героев в конец 70-х — начало 80-х годов, говорит о том времени. Это спектакль о людях, о семье, чувствах, отношениях», - говорит Константин Богомолов.

Константин Богомолов отметил, что он впервые приехал в столицу Казахстана.

«Это первые гастроли с обновленным репертуаром за пределами России. Нас тепло встречают в Нур-Султане. Надеюсь, что гастроли будут продолжаться и это будет долгосрочное сотрудничество», - поделилась директор Театра на Бронной Елена Мироненко.