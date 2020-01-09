Московский театр имени Евгения Вахтангова приехал с гастролями в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Московский театр имени Евгения Вахтангова прибыл с гастролями в Нур-Султан в рамках программы «Большие гастроли», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Театр имени Евгения Вахтангова представит 2 знаковых спектакля своего репертуара в постановке художественного руководителя Римаса Туминаса – «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Дядя Ваня» А.П. Чехова. Постановки проходят на сцене Государственного театра оперы и балета «Астана опера».

«Мы 2 года вели переговоры с Министерством культуры и спорта РК. Министр культуры и спорта РК приехала в Москву, посмотрела спектакль «Евгений Онегин», и дело тогда сдвинулось. Мы буквально вчера сыграли первый спектакль в вашем прекрасном театре. В следующем году нам исполняется 100 лет. Все наши гастроли в этом году посвящены 100-летию нашего театра. Нам очень приятно быть в вашей стране. Мы с удовольствием приедем еще раз в Казахстан. Наша работа – показывать спектакли и ездить на гастроли», - сказал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на пресс-конференции для журналистов в столице.

Так, 8 и 9 января жители и гости столицы могут насладиться спектаклем «Евгений Онегин», а 10 и 11 января на сцене «Астана опера» будет проходить спектакль «Дядя Ваня».

Между тем заместитель генерального директора Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Владимир Черкасов отметил, что центр сотрудничает с казахстанскими театрами с 2016 года. Программа «Большие гастроли» реализуется Федеральным центром.

«Мы начали реализовывать зарубежную программу с 2015 года. Практически с момента ее реализации Казахстан является нашим активным партнёром. Программа нацелена на поддержку русскоязычных театров в ближайших зарубежных странах. Говоря о сотрудничестве с Казахстаном, первым нашим партнером был Русский драматический театр имени М. Лермонтова в Алматы. Отрадно, что Нур-Султан вошел в нашу программу с прошлого года. Этим объясняется наше внимание к вашей прекрасной республике», - поделился Владимир Черкасов.

Вахтанговский театр, начиная с 2014 года, является постоянным участником проекта «Большие гастроли».