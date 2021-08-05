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Московская школа имени Момышулы подготовила выставку о подвиге панфиловцев

5 Августа 2021 10:54
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Московская школа имени Момышулы подготовила выставку о подвиге панфиловцев

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Московская школа имени Момышулы подготовила в Музее Победы выставку о подвиге панфиловцев. 4 августа дипломаты Посольства Казахстана в России приняли участие в открытии выставки «Подвиг 1073 полка Панфиловской дивизии» в Музее Победы на Поклонной горе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.

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Экспозиция подготовлена учениками школы №1912 имени Бауыржана Момышулы г.Москвы в рамках долгосрочной программы развития деятельности школьных музеев «Школьный Музей Победы», реализуемой при поддержке столичного Департамента образования и науки.

Вниманию посетителей представлены уникальные экспонаты: подлинные вещи бойцов и командиров – героев обороны Москвы в 1941 году, их боевые награды, фрагменты оружия и амуниции участников боевых действий, газеты и самодельные открытки военных лет, видеоматериалы.

Выставка будет работать до 15 августа.

Дипломаты выразили признательность за бережное сохранение памяти о защитниках Москвы, среди которых было немало казахов, призвали не забывать, какой ценой была завоевана сегодняшняя мирная жизнь, подчеркнули важность воспитания подрастающего поколения на примерах мужества и самоотверженности тех людей, которые отдали свои жизни за свободу и независимость страны.

Директор школы №1912 имени Бауыржана Момышулы Андрей Курсаков отметил, что для школы большая честь представить сегодняшнюю выставку. «Мой дед тоже является защитником Москвы… Хочу, чтобы память о Победе жила всегда в наших сердцах, чтобы эта самая страшная война никогда больше не повторилась. Надеюсь, экспозиция нашего музея вам понравится», – подчеркнул Курсаков.

Гостем мероприятия стал сын комиссара 1073 полка Петра Логвиненко – Александр Логвиненко. «Попав на такого рода выставку, начинаешь понимать, какую огромную и важную работу выполняют школьные музеи. Малоизвестные широкой публике, они аккумулируют реликвии, документы, газетные материалы, которые в большие музеи могут и не попасть, но сохраняются на долгие годы для новых поколений. За что создателям и хранителям школьных музеев огромное спасибо от нас – детей поколения победителей!» – отметил Александр Логвиненко.

Напомним, имя Бауыржана Момышулы школе №1912 Зеленоградского округа г.Москвы было присвоено в 2010 году по ходатайству Посольства Казахстана в России в рамках празднования 65-летия Победы и 100-летия Героя. Выбор именно этой школы обусловлен тем, что здесь, у поселка Крюково, шли кровопролитные бои при обороне Москвы в 1941 году, где бессмертный подвиг совершили бойцы Панфиловской дивизии, в составе которой воевал Момышулы. В 2010 году при содействии Посольства создан школьный музей Момышулы, здесь же установлен его бронзовый бюст.


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#ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   #Россия  
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