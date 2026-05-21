Московская биржа может запустить торги криптовалютой
Мосбиржа рассчитывает к концу этого года быть готовой к сделкам с криптовалютами. Об этом заявил ее глава Виктор Жидков, уточнив, что сам запуск произойдет лишь после того, как регулятор создаст необходимые условия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на российские СМИ.
По словам Жидкова, Мосбиржа разрабатывает концепцию торговли криптовалютами и готовит тестовые стенды для участников рынка.
Первые тесты могут начаться в начале лета. К торгам, скорее всего, допустят наиболее ликвидные цифровые валюты.
Как отметил глава Мосбиржи, необходимо сначала принять законодательную базу, а также разработать, детально проработать и проанализировать все нормативные документы.
Он также пояснил, что круглосуточный режим торгов криптовалютами на старте не предусмотрен. По словам Жидкова, это серьезный шаг для инфраструктуры, и корректировать правила и режимы торгов без учета интересов участников нельзя — рынок должен быть подготовлен.
Ранее сообщалось, что Россия ужесточает наказание за незаконный оборот криптовалюты.