Московская биржа может запустить торги криптовалютой

Мосбиржа рассчитывает к концу этого года быть готовой к сделкам с криптовалютами. Об этом заявил ее глава Виктор Жидков, уточнив, что сам запуск произойдет лишь после того, как регулятор создаст необходимые условия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на российские СМИ .

По словам Жидкова, Мосбиржа разрабатывает концепцию торговли криптовалютами и готовит тестовые стенды для участников рынка.

Первые тесты могут начаться в начале лета. К торгам, скорее всего, допустят наиболее ликвидные цифровые валюты.

Как отметил глава Мосбиржи, необходимо сначала принять законодательную базу, а также разработать, детально проработать и проанализировать все нормативные документы.

Он также пояснил, что круглосуточный режим торгов криптовалютами на старте не предусмотрен. По словам Жидкова, это серьезный шаг для инфраструктуры, и корректировать правила и режимы торгов без учета интересов участников нельзя — рынок должен быть подготовлен.

Ранее сообщалось, что Россия ужесточает наказание за незаконный оборот криптовалюты.