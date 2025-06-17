Мощность зеленой энергетики в Казахстане выросла в 17 раз

Сегодня «зеленая» генерация обеспечивает уже 6,43% от всего объема производства электроэнергии в стране. Достижения и планы были презентованы на Региональном энергетическом форуме Power Central Asia + China.

- Динамичный рост является результатом целенаправленной государственной политики по построению чистой, стабильной и экономически эффективной энергосистемы. С 2018 года в стране действует прозрачный аукционный механизм, который привлек около 260 компаний из 13 стран мира. Это позволило не только нарастить мощности, но и значительно снизить тарифы на «зеленую» электроэнергию: на ветровые станции — почти в 2 раза, на солнечные — в 2,5 раза. Для инвесторов созданы одни из самых привлекательных условий в регионе, включая 20-летние контракты на покупку электроэнергии, индексацию тарифов и инвестиционные преференции, - отметил Жасулан Касенов, директор департамента по возобновляемым источникам энергии МЭ РК.

Ключевые достижения и ближайшие планы:

* 156 объектов ВИЭ уже работают по всей стране, включая 63 ветровые и 48 солнечных электростанций.

* 9 новых объектов общей мощностью 455,5 МВт будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

* Стратегические инвесторы из Китая, Франции, ОАЭ и России уже прорабатывают с Казахстаном проекты общей мощностью около 5 ГВт.

В планах Правительства — довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 15%.

- Для этого до 2030 года запланирован ввод еще 91 нового проекта общей мощностью 2258 МВт. Общая установленная мощность ВИЭ к этому времени достигнет 10 ГВт.Особое внимание уделяется проектам, обеспечивающим стабильность энергосистемы. Утвержден план развития гидроэнергетики и ведется работа по строительству гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), которые позволят эффективно накапливать и хранить энергию, - дополнил спикер.

Напомним, вчера в Астане начался I Региональный энергетический форум.

Казахстан планирует довести долю ВИЭ до 50% к 2050 году.