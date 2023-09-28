Мощный взрыв произошел ночью в Ташкенте: есть пострадавшие

Ночью в столице Узбекистана Ташкенте, в районе таможенного склада аэропорта прогремел мощный взрыв, вызвавший пожар. Выбиты стёкла многоэтажных домов. Есть пострадавшие, число которых пока не сообщается, на месте много машин скорой помощи. Информация о падении самолёта опровергнута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Газета.uz.

28 сентября в 2:43 на массиве Курувчилар (Строителей) в Сергелийском районе Ташкента недалеко от столичного аэропорта на складе компании «Интер логистикс» произошёл мощный взрыв, сообщили Таможенный комитет, МЧС Узбекистана и другие ведомства.

За взрывом последовал сильный пожар, который пока полностью не потушен. Взрыв был слышен за многие километры, дым и зарево от пожара были видны из других районов.

Как пишет Газета.uz, взрывной волной были разбиты окна десятков квартир многоэтажных домов, во дворах массива — машины скорой помощи. Многим жителям пришлось ночевать в машинах. Часть автотранспорта повреждена.

На месте находится большое количество сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, видны правительственные машины. Комментарии на месте никто не дал.

— Склад принадлежит субъекту предпринимательства, на месте также находятся представители Таможенного комитета, — сообщил ТК.

По данным МЧС, на место взрыва были направлены 16 пожарно-спасательных экипажей и 3 автолестницы. Они прибыли в 2:48 и приступили к тушению пожара и ликвидации последствий. В 5:02 огонь был локализован. В МЧС опровергли информацию о падении самолёта — эту версию озвучивали в социальных сетях.

Компания Uzbekistan Airports сообщила, что взрыв не повлиял на работу столичного аэропорта.

— Международный аэропорт «Ташкент» функционирует без ограничений в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения сообщило, что раненые в результате взрыва и пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) и его филиал в Ташкентской области.

— Среди них нет получивших особо тяжкие телесные повреждения. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Сотрудники скорой помощи также помогают раненым на месте происшествия.

Количество пострадавших и задействованных карет скорой помощи не уточняется. Есть ли погибшие, на данный момент неизвестно. В ГКБ заместитель главного врача Эрмухаммад Сатыбалдиев сообщил, что количество пострадавших пока устанавливается. Количество принятых он не назвал. В основном у пациентов порезы лица.