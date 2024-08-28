Мощный тайфун приближается к юго-западу Японии

Метеорологическое управление Японии в среду выпустило специальное предупреждение о тайфуне для большинства районов префектуры Кагосима на юго-западе страны в связи с приближением мощного тайфуна «Шаньшань» (Shanshan), передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

Корпорация Toyota Motor приняла решение приостановить работу своих заводов по стране, а железнодорожные операторы объявили об отмене некоторых маршрутов.

Жителям было рекомендовано подготовиться к сильным ветрам и высоким волнам, при этом управление настоятельно советует людям быть готовыми к эвакуации до ухудшения погодных условий. Также сообщается, что тайфун может сопровождаться ветрами, способными разрушить некоторые жилые постройки.

— Медленное продвижение шторма может усилить опасность, поскольку одни и те же районы могут подвергнуться неоднократному воздействию сильных ветров и дождей, — сообщили в управлении.

Toyota заявила, что работа 14 ее заводов будет приостановлена в среду, а компания Kyushu Railway Co. объявила об отмене движения всех местных и скоростных поездов в четверг со второй половины дня.

Управление также заявило, что для префектур Кагосима и Миядзаки могут быть выпущены отдельные экстренные предупреждения о сильных дождях, которые означают угрожающую для жизни ситуацию.

Напомним, 17 августа у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.