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    13:40, 28 Август 2024 | GMT +6

    Мощный тайфун приближается к юго-западу Японии

    Тайфун
    Фото: earthobservatory.nasa.gov

    Метеорологическое управление Японии в среду выпустило специальное предупреждение о тайфуне для большинства районов префектуры Кагосима на юго-западе страны в связи с приближением мощного тайфуна «Шаньшань» (Shanshan), передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    Корпорация Toyota Motor приняла решение приостановить работу своих заводов по стране, а железнодорожные операторы объявили об отмене некоторых маршрутов.

    Жителям было рекомендовано подготовиться к сильным ветрам и высоким волнам, при этом управление настоятельно советует людям быть готовыми к эвакуации до ухудшения погодных условий. Также сообщается, что тайфун может сопровождаться ветрами, способными разрушить некоторые жилые постройки.

    — Медленное продвижение шторма может усилить опасность, поскольку одни и те же районы могут подвергнуться неоднократному воздействию сильных ветров и дождей, — сообщили в управлении.

    Toyota заявила, что работа 14 ее заводов будет приостановлена в среду, а компания Kyushu Railway Co. объявила об отмене движения всех местных и скоростных поездов в четверг со второй половины дня.

    Управление также заявило, что для префектур Кагосима и Миядзаки могут быть выпущены отдельные экстренные предупреждения о сильных дождях, которые означают угрожающую для жизни ситуацию.

    Напомним, 17 августа у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

     

    Теги:
    Погода Япония Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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