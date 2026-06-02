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    Мощный тайфун обрушился на Японию

    Тайфун «Джангми» во вторник прошел рядом с южной частью острова Кюсю на юго-западе Японии и продолжает движение в сторону тихоокеанского побережья западных и восточных регионов страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo

    Мощный тайфун обрушился на Японию
    Фото: Kyodo

    По меньшей мере 16 человек получили травмы из-за удара стихии. 

    Кроме того, около 48 000 домохозяйств в префектурах Кагосима и Окинава остались без электроэнергии.

    Японские авиакомпании отменили в среду более 580 внутренних и международных рейсов, что, как ожидается, затронет около 80 000 человек.

    Компании Toyota и Suzuki приняли решение отложить производство до стабилизации обстановки. 

    Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение об опасности наводнения 4-го уровня, второго по величине, и настоятельно призывает всех жителей опасных зон эвакуироваться.

    Ведомство предупредило жителей юго-западной, западной и центральной части страны о риске оползней и наводнений. 

    Ранее сообщалось, что Китай ввел режим экстренного реагирования из-за угрозы наводнения. 

     

    Япония В мире Непогода
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор