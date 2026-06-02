Мощный тайфун обрушился на Японию

Тайфун «Джангми» во вторник прошел рядом с южной частью острова Кюсю на юго-западе Японии и продолжает движение в сторону тихоокеанского побережья западных и восточных регионов страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo .

По меньшей мере 16 человек получили травмы из-за удара стихии.

Кроме того, около 48 000 домохозяйств в префектурах Кагосима и Окинава остались без электроэнергии.

Японские авиакомпании отменили в среду более 580 внутренних и международных рейсов, что, как ожидается, затронет около 80 000 человек.

Компании Toyota и Suzuki приняли решение отложить производство до стабилизации обстановки.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение об опасности наводнения 4-го уровня, второго по величине, и настоятельно призывает всех жителей опасных зон эвакуироваться.

Ведомство предупредило жителей юго-западной, западной и центральной части страны о риске оползней и наводнений.

Ранее сообщалось, что Китай ввел режим экстренного реагирования из-за угрозы наводнения.