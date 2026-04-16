Мошенница из Жетысу похитила более 100 млн тенге через фиктивный бизнес
Жительница области Жетысу выдавала несуществующий бизнес за прибыльный проект и убедила людей вложить в него десятки миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как установило следствие, женщина представлялась руководителем компании и предлагала вложиться в бизнес, связанный с поставкой мелкого рогатого скота.
Чтобы вызвать доверие, оформлялись договоры и демонстрировались документы, которые создавали видимость законной предпринимательской деятельности.
Двое потерпевших поверили обещаниям предпринимательницы, оформили кредиты и перевели деньги на счета компании. Однако, как оказалось в деле, никакого бизнеса не существовало — скот не закупался и никуда не поставлялся.
Полученные средства женщина использовала по своему усмотрению. Часть денег, по данным следствия, была переведена за границу и обналичена. Общий ущерб превысил 100 миллионов тенге.
В ходе расследования экспертизы подтвердили, что все документы были фиктивными, а заявленного имущества и вовсе не существовало.
— Подобные схемы строятся на доверии граждан. Злоумышленники создают видимость законного бизнеса, используют поддельные документы и убеждают людей вкладывать крупные суммы. Важно тщательно проверять информацию и не принимать поспешных финансовых решений, — отметили в полиции.
Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы. Ей также запрещено занимать руководящие должности в частных организациях на тот же срок.
