Мошенники звонят под видом работников Нацбанка - предупреждение от финрегулятора
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк предупреждает об активизации мошенников, которые представляются работниками Национального Банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБК.
«Злоумышленники в ходе телефонного разговора запрашивают информацию о номерах банковских счетов и наличии кредитов. Одновременно с целью якобы «технического мониторинга» просят предоставить паспортные данные, в частности, ИИН. Мошенники также в целях для проверки просят открыть счет или в тестовом режиме оформить кредит и перевести деньги на счета третьих лиц», - говорится в сообщении.
Национальный Банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправить деньги или провести подозрительные операции.
Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия.
«Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок. Счета в Национальном Банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц», - подчеркнули в финрегуляторе.
В случае получения подозрительных писем или звонков «от Национального Банка» с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.
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