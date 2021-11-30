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Мошенники звонят под видом работников Нацбанка - предупреждение от финрегулятора

30 Ноября 2021 19:52
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Мошенники звонят под видом работников Нацбанка - предупреждение от финрегулятора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк предупреждает об активизации мошенников, которые представляются работниками Национального Банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБК.

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«Злоумышленники в ходе телефонного разговора запрашивают информацию о номерах банковских счетов и наличии кредитов. Одновременно с целью якобы «технического мониторинга» просят предоставить паспортные данные, в частности, ИИН. Мошенники также в целях для проверки просят открыть счет или в тестовом режиме оформить кредит и перевести деньги на счета третьих лиц», - говорится в сообщении.

Национальный Банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправить деньги или провести подозрительные операции.

Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия.

«Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок. Счета в Национальном Банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц», - подчеркнули в финрегуляторе.

В случае получения подозрительных писем или звонков «от Национального Банка» с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.



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#Нацбанк Казахстана   #Мошенничество  
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