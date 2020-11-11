+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 12 °С
USD 429.01 EUR 506.4
RUB 5.62 CNY 64.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мошенники звонят под видом работников ЦОНов - предупреждение от «Правительства для граждан»

11 Ноября 2020 17:19
Поделиться:
Мошенники звонят под видом работников ЦОНов - предупреждение от «Правительства для граждан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Правительство для граждан» предупреждает о новых случаях мошенничества по телефону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Новости по теме
Более 300 тысяч тенге и золота лишилась акмолинка, пытаясь «снять порчу»
Девушка-скамер выманила более ста тысяч у пенсионера в СКО Казахстанцы смогут оценить качество работы ЦОНов Свыше  ста человек стали жертвами финансовой пирамиды в ВКО

По данным ведомства, за последний месяц участились случаи мошеннических действий, когда неизвестные лица звонят гражданам, представляются работниками ЦОНов и просят погасить долги либо запрашивают для сверки личные данные.
«В целях предотвращения подобных инцидентов госкорпорация информирует граждан, что работники «Правительства для граждан» не осуществляют обзвонов, не имеют доступа к базам данных должников, а также не причастны к работе коллекторских компаний. Любое сообщение между «Правительством для граждан» и услугополучателями может проходить только посредством смс-уведомлений от номера 1414, где граждан могут уведомить об имеющейся брони, истечении срока действия документов, даты выдачи либо запросов по получению композитных услуг», - говорится в сообщении.
«Правительство для граждан» настоятельно рекомендует проявить бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам. Пострадавшие от подобных мошеннических действий могут обратиться в правоохранительные органы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Другие государственные органы  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив