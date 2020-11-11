Мошенники звонят под видом работников ЦОНов - предупреждение от «Правительства для граждан»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Правительство для граждан» предупреждает о новых случаях мошенничества по телефону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
По данным ведомства, за последний месяц участились случаи мошеннических действий, когда неизвестные лица звонят гражданам, представляются работниками ЦОНов и просят погасить долги либо запрашивают для сверки личные данные.
«В целях предотвращения подобных инцидентов госкорпорация информирует граждан, что работники «Правительства для граждан» не осуществляют обзвонов, не имеют доступа к базам данных должников, а также не причастны к работе коллекторских компаний. Любое сообщение между «Правительством для граждан» и услугополучателями может проходить только посредством смс-уведомлений от номера 1414, где граждан могут уведомить об имеющейся брони, истечении срока действия документов, даты выдачи либо запросов по получению композитных услуг», - говорится в сообщении.
«Правительство для граждан» настоятельно рекомендует проявить бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам. Пострадавшие от подобных мошеннических действий могут обратиться в правоохранительные органы.
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