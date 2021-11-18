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Мошенники звонят казахстанцам с предложением стать инвестором ERG

18 Ноября 2021 12:49
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Мошенники звонят казахстанцам с предложением стать инвестором ERG

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам звонят с предложением стать инвестором компании ERG. Eurasian Resources Group официально заявляет, что не имеет отношения к таким видам коммуникаций со стейкхолдерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Вас приветствует инвестиционный отдел ERG. Предлагаем вам стать инвестором нового проекта компании по добычи золота», - так начинают свой разговор мошенники. После короткой презентации, в которой аферисты делают акцент на высокой доходности проекта, предлагают внести на счет определенную сумму.

Служба безопасности ERG проверила один из таких номеров. В программе «Getconntact» номер высвечивается с пометкой «Мошенники». Также данный номер был проверен на сайте https://zvonili.com, ответ аналогичный.

ERG заявляет, что не занимается поиском инвесторов через телефонные звонки. А также призывает казахстанцев быть бдительными и не раскрывать свои данные, а также данные банковских карт незнакомым людям и не переводить деньги на сомнительные операции.

Компания направила данные номеров телефонов, с которых были зафиксированы звонки, в правоохранительные органы.


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#МВД РК   #Мошенничество  
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