9 Августа 2022 18:56

Мошенники звонили под видом министра коллегам главы МИИР, предлагая повышение по службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенники звонили под видом министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева его коллегам, предлагая «повышение» по службе за мзду, а за отказ грозили увольнением. Об этом предупредил сам глава МИИР, призвав казахстанцев быть бдительными и не поддаваться на пустые провокации, передает МИА «Казинформ».

«Друзья! Сегодня участились способы мошенничества, связанных со звонками с незнакомых номеров. К примеру, ко мне обратились коллеги и рассказали о том, что поступают звонки якобы от моего имени. В ходе разговора им предлагали повышение по карьерной лестнице, а в случае отказа и непредоставления определенной суммы денег, грозились увольнением», - сообщил в Telegram глава МИИР.

Кроме того, мошенники просили ответить на поступившее предложение оперативно, ибо, по их словам, процедура согласования на ту или иную руководящую должность занимает достаточное количество времени.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Убедительно прошу вас, будьте бдительны и не поддавайтесь на пустые провокации! Хочу также отметить, что назначение на руководящую должность осуществляется на основе конкурса, а также по согласованию с Уполномоченными органами, а не по звонку. Если Вы столкнетесь с подобной ситуацией, можете отправить мне в дайрект личное сообщение либо обратиться пресс-секретарю Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», - призвал министр.







