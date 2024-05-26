Мошенники заставили взять кредиты на 7 млн тенге 60-летнюю акмолинку

60-летнюю акмолинку четыре дня убеждали мошенники оформить кредиты. За это время они смогли войти в доверие к женщине, а после даже перешли на угрозы безопасности членам ее семьи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, на протяжении четырех дней мошенники всячески убеждали 60-летнюю акмолинку оформить кредиты.

По словам акмолинки, первый звонок на ее телефон поступил 14 мая. Звонили с неизвестного номера, но на профиле находилось фото ее непосредственного руководителя, а потому в достоверности разговора женщина не сомневалась.

— Мошенник под именем директора сообщил, что в настоящее время проводится проверка государственных учреждений сотрудниками специальных органов и якобы выяснилось, что она делала заявки на оформление кредитов в банках других стран, — поделились подробностями в ведомстве.

Вскоре женщине позвонил лже сотрудник специального государственного органа и сообщил, что она находится в списке подозреваемых, так как оформляет кредиты, а затем перечисляет деньги в другие страны. Следующим звонил уже лже сотрудник Национального банка, который владел информацией о ее заработной плате. Все это напугало акмолинку, она поверила в происходящее и выполнила все инструкции.

— Лже менеджер банка сообщил, что от ее имени подано 8-9 заявок в различных банках, однако займы можно отменить, если она самостоятельно пойдет в банк и оформит денежный кредит. Аферист заверил, что выплачивать кредит ей не придется. К слову, для достоверности он даже показал свое «рабочее удостоверение». По указке преступников женщина взяла в банке 5 млн тенге, а затем перечислила их на 10 разных счетов, — отметили в полиции.

Все тот же лжесотрудник продолжил звонить женщине и на следующий день. Теперь необходимо было оформить еще 3 500 000 тенге для погашения всех займов, но женщина отказалась. Следующим звонившим стал якобы сотрудник столичной полиции, который пытался убедить акмолинку, что все операции проводятся, чтобы выявить мошенническую схему, но и он получил отказ.

Звонки продолжались еще два дня. Все это время женщина отказывалась брать еще какие-то кредиты. Тогда в ход пошло запугивание: ее стали пугать тем, что мошенники могут добраться до ее детей. Тогда, испугавшись за родных, женщина приехала в Кокшетау и оформила еще один займ. Также она заняла деньги у своих знакомых. Все средства она перечислила по указанным счетам и лишь 20 мая обратилась с заявлением в полицию.

Заявительница предоставила полицейским все переписки и счета, куда переводились деньги. Теперь оперативники проводят все необходимые розыскные мероприятия.