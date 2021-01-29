Мошенники заставили взять кредит «в банке» жительницу СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мошенники разработали криминальную комбинацию, чтобы заставить женщину оформить кредит и похитить деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, аферисты вели телефонные переговоры с потерпевшей в течение четырех часов.

«На смартфон женщине позвонил неизвестный, представился специалистом банка и сообщил, что «в реестре зафиксирована попытка перевода денежных средств». Звонивший знал данные женщины и вел диалог очень грамотно: обращался исключительно по имени и отчеству, оперировал банковскими терминами. «Специалист» сказал, что она должна дооформить кредит, взятый якобы мошенниками, и впоследствии сумма аннулируется и деньги останутся на карте. Женщина выполнила все инструкции: взяла кредит на 200 тысяч тенге и переправила их на счет», - рассказали в пресс-службе.

Когда североказахстанка поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Злоумышленников ищут.

Сообщения из департамента полиции о новых фактах интернет-мошенничеств приходят чуть ли не каждую неделю. Складывается впечатление, что чем больше стражи порядка рассказывают о схемах аферистов и дают рекомендации, как не попасть на их уловки, тем охотнее жители региона «отдают» им деньги. Ранее полицейские отмечали, что в январе зарегистрировали 26 интернет-мошенничеств. То есть каждый день кто-то из североказахстанцев лишается заработанных средств из-за своей доверчивости.



