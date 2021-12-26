Мошенники заманивают казахстанцев шокирующими заголовками: как не стать жертвой в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Громкий заголовок в Сети, оформленный ярко и красочно, по которому так и хочется кликнуть, чтобы узнать подробности. Однако пользователи, делая это, рискуют стать жертвой мошенников. Об этом подробно рассказывает Fingramota.kz, передает МИА «Казинформ».

Кликбейт (с английского «click» переводится как «щелчок», «bait» – «наживка») – это маркетинговый инструмент, который представляет собой некий, обычно шокирующий заголовок или фотографию, видеоролик, баннер, рассчитанный на любопытство пользователей. Чтобы прочитать продолжение новости или истории, нужно кликнуть на этот заголовок, и происходит автоматическая отсылка на источник.

Как мошенники используют кликбейт в своих целях?

Примеры мошеннического кликбейта: «Только сегодня! IPhone за полцены, надо всего лишь сделать это…», «Вы не поверите! В честь Нового года раздают подарки!», «Это сенсация! Никакие грипп и коронавирус не будут страшны, если выпить на ночь…» и т.д.

Мошенники рассылают письма с кликбейтными заголовками по электронной почте, в различных мессенджерах от имени банков, известных блогеров, магазинов и иных организаций. Некоторые заголовки сопровождаются видео, которое так хочется посмотреть, однако для его просмотра нужно установить на свой гаджет специальное приложение. Ссылка на него, конечно, также указывается. Если пользователь его скачает, то установит вредоносное программное обеспечение, которое может выкрасть важные данные и с помощью которого мошенники получат дистанционный контроль над гаджетом, предупреждает Fingramota.kz.

Что будет, если перейти по ссылке?

Когда пользователи нажимают на мошеннический заголовок, чтобы узнать подробности, то попадают на фишинговый сайт. Такой интернет-ресурс является клоном оригинального, к примеру, новостного портала, магазина техники, любого другого онлайн-магазина, а также страницы входа в популярные социальные сети. Некоторые пользователи, не задумываясь, могут машинально выполнить вход в свой аккаунт, и тогда их учетные данные окажутся в руках хакеров.

Если это поддельная страница онлайн-магазина, то пользователей попросят ввести свои банковские данные, и после якобы оформления заказа кибермошенники завладевают всей платежной информацией.

Можно ли выявить мошеннический кликбейт?

По ту сторону кликбейта может скрываться опасный контент. Поэтому пользователи всегда должны проявлять внимательность и бдительность, чтобы не попасть в онлайн-ловушку финансовых мошенников.

1. Если страница долго грузится, а потом вас перенаправляют на другой сайт, то немедленно закройте вкладку!

Какой бы ни был манящий и завораживающий заголовок, он того не стоит, чтобы рисковать своими персональными данными. Не «ведитесь» на кликбейт, не указывайте свои личные и банковские данные, а также логины и пароли от почты, аккаунтов в соцсетях.

2. Если при нажатии на кликбейт, вас просят что-то скачать, не делайте этого!

Если вам интересна конкретная тема, которая отражена в кликбейтном заголовке, то лучше поищите информацию или видео самостоятельно в интернете и на видеохостингах. Ни в коем случае не переходите по ссылке для скачивания сомнительного программное обеспечение. Если скачиваете приложения, то делайте это только из официальных магазинов. Также рекомендуется активировать в настройках своего гаджета запрет на установку программ из сторонних источников. И главное – используйте антивирус и не забывайте его обновлять.

3. Помните, что «золотые горы» обещают только мошенники!

Если вас манит заголовок, в котором говорится о тотальной распродаже на ваш любимый товар, либо обещающий суперпроценты и сверхприбыль, и легкий доход, то включите критическое мышление. Скорее всего, это происки мошенников, и при нажатии на кликбейт вы попадете на фишинговый сайт.

Что делать, чтобы не попасть в сети мошенников?

Воспользуйтесь расширением для браузера AdBlock. Оно является бесплатным и поможет вам выбирать, какой контент вы ходите видеть, а какой блокировать.

В цифровом мире существуют свои правила гигиены, которые необходимо выполнять регулярно. Только в этом случае они помогут защитить ваше киберпространство и обезопасить себя от финансовых мошенников. Подробнее о том, что такое кибергигиена и какие правила нужно соблюдать, вы можете прочитать здесь.