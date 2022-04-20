Мошенники выманили у жительницы Петропавловска 10 млн тенге
31 марта жительнице Петропавловска поступило два телефонных звонка. Один голос представился менеджером банка. Он сообщил, что на имя женщины кто-то оформляет крупный кредит, и спросил, подтверждает ли она операцию. После отрицательного ответа он сказал, что сейчас с ней свяжется «сотрудник службы безопасности».
Второй звонок пришел на WhatsApp. Новый голос рассказал, якобы для того, чтобы предотвратить покушение, необходимо взять крупный кредит и перевести полученные деньги «на запасной счет».
По словам потерпевшей, она знала об опасности интернет-мошенничества, однако говоривший с ней человек вызвал у нее доверие деловой манерой речи.
Кроме того, в ходе разговора он пояснил, что к данному факту могут быть причастны работники банка. Якобы служба безопасности проводит расследование, поэтому, когда женщина придет в банк, ей не нужно никому ничего рассказывать, «чтобы не спугнуть преступников». Этими словами он окончательно завоевал доверие жертвы.
Горожанка пошла в банк, оформила кредит на 4,5 млн тенге и вместе с собственными сбережениями перевела на счет, реквизиты которого были подсказаны звонившим.
После этого сетевой аферист заставил её повторить все действия уже в другом банке, из которого якобы тоже было получено сообщение о попытке взять кредит на имя женщины. Через несколько дней она поняла, что стала жертвой циничного обмана, и обратилась в полицию.
«Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». Сумма ущерба составила почти 10 млн тенге. Это наиболее крупный ущерб, причиненный мошенниками по данной схеме с начала года в СКО. Убедительно просим людей ни при каких обстоятельствах не доверять «звонкам из банка». Если у вас есть сомнения в сохранности ваших средств, обратитесь в филиал банка лично», - сказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.
За три месяца в СКО зарегистрировано 214 интернет-мошенничеств, из них 40 были осуществлены именно по такому сценарию.