Мошенники выманили у жительницы Петропавловска 10 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 млн тенге выманили мошенники у жительницы Петропавловска. Деловая манера речи и рассказ о «банковском расследовании» помогли преступникам завоевать доверие женщины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

31 марта жительнице Петропавловска поступило два телефонных звонка. Один голос представился менеджером банка. Он сообщил, что на имя женщины кто-то оформляет крупный кредит, и спросил, подтверждает ли она операцию. После отрицательного ответа он сказал, что сейчас с ней свяжется «сотрудник службы безопасности».

Второй звонок пришел на WhatsApp. Новый голос рассказал, якобы для того, чтобы предотвратить покушение, необходимо взять крупный кредит и перевести полученные деньги «на запасной счет».

По словам потерпевшей, она знала об опасности интернет-мошенничества, однако говоривший с ней человек вызвал у нее доверие деловой манерой речи.

Кроме того, в ходе разговора он пояснил, что к данному факту могут быть причастны работники банка. Якобы служба безопасности проводит расследование, поэтому, когда женщина придет в банк, ей не нужно никому ничего рассказывать, «чтобы не спугнуть преступников». Этими словами он окончательно завоевал доверие жертвы.

Горожанка пошла в банк, оформила кредит на 4,5 млн тенге и вместе с собственными сбережениями перевела на счет, реквизиты которого были подсказаны звонившим.

После этого сетевой аферист заставил её повторить все действия уже в другом банке, из которого якобы тоже было получено сообщение о попытке взять кредит на имя женщины. Через несколько дней она поняла, что стала жертвой циничного обмана, и обратилась в полицию.

«Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». Сумма ущерба составила почти 10 млн тенге. Это наиболее крупный ущерб, причиненный мошенниками по данной схеме с начала года в СКО. Убедительно просим людей ни при каких обстоятельствах не доверять «звонкам из банка». Если у вас есть сомнения в сохранности ваших средств, обратитесь в филиал банка лично», - сказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

За три месяца в СКО зарегистрировано 214 интернет-мошенничеств, из них 40 были осуществлены именно по такому сценарию.