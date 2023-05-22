Мошенники выманили у акмолинки 18 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 68-летняя жительница Акмолинской области наткнулась на фальшивую рекламу в Интернете, поддавшись уловкам аферистов, она лишилась более 18 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница Степногорска столкнулась с рекламой в Интернете, в которой предлагалось выгодно вложиться в якобы инвестирование биржи «Народного банка», заинтересовавшись, женщина позвонила на указанный на сайте абонентский номер. Мошенники убедили пенсионерку не терять времени, чтобы «получать прибыль от продажи или покупки нефти, газа и т.д.», со 2 по 17 мая активно переводить деньги на определенные банковские счета. Общая сумма ущерба составила 18 млн 800 тысяч тенге, в которые вошли денежные средства, полученные потерпевшей в кредит в различных банках, деньги, принадлежащие родственникам, а также личные сбережения. Позже мошенники перестали выходить на связь. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась за помощью в полицию. Управлением полиции Степногорска по факту начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.