Мошенники в Сети: как уберечь детей от киберпреступников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно исследованию организации Childwise, дети в возрасте от 5 до 16 лет проводят перед экраном гаджетов в среднем 6,5 часов в день, для сравнения в 1995 году это было 3 часа. Дети чаще всего становятся жертвами киберпреступников по причине своей доверчивости и из-за отсутствия должного контроля со стороны родителей. Но если соблюдать, простые правила вы обезопасите себя и своих близких, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на fingramota.kz.

Что должны знать ваши дети о сетевой безопасности?

Ежегодно миллионы подростков, сами того не зная, становятся жертвами и соучастниками мошеннических схем. Важно знать, что злоумышленники тщательно выстраивают систему-ловушку, продумывают все детали и поэтому часто жертва может не распознать опасность вовремя. Всё может начаться с безобидного лайка или репоста в социальной сети. Это служит сигналом для мошенников, и вы попали в так называемую «воронку вовлечения». Злоумышленники уже начали собирать информацию о вас. Далее они будут стараться провести вас по определённому сценарию в зависимости от ваших интересов и той информации, которой они о вас знают. Конечная цель мошенников - перевод вас в закрытые чаты, просьба что-то оплатить, установить на телефон или переслать друзьям заражённый файл.

Заблокировать подобные группы и пресечь мошенников в сети крайне сложно, ведь формально до определённого момента, они не нарушают закон. И взаимодействие мошенника и жертвы происходит персонально. Вот почему, только сам пользователь может защититься от мошенников, а сделать это просто - не участвовать в подозрительных активностях.

Пример из жизни. Гадалка из интернета

Вы натолкнулись на рекламу некой гадалки в интернете, которая обещает предсказать вашу судьбу. Кому неинтересно узнать, что будет завтра? Вы кликаете по ссылке и заполняете своё имя и дату рождения. И получаете умопомрачительную информацию о себе, что вы любите животных и путешествия. Что вы склонны к точным наукам, но в то же время творческий человек и так далее и так далее. Неужели перед нами экстрасенс? Который просит перечислить ей деньги, и он откроет все тайны вашего будущего. Откуда гадалка узнала столько про вас? Очень просто - зная ваше имя, мошенники нашли ваш профиль в социальных сетях, где нашли ваше фото с поездки, домашних питомцев и школьные грамоты и рисунки.

Пример из жизни. Друг в беде

Ночью вы получаете сообщение от лучшего друга, с просьбой срочно перечислить деньги на неизвестную вам банковск ую карт у . В несвойственной ему манере он пишет, что попал в передрягу и ему срочно нужны деньги, все подробности расскажет потом. Вы как верный товарищ быстро перечисляете деньги и ложитесь спать. А наутро, встретив друга, узнаёте, что ночью его аккаунт взломали и все друзья из записной книжки получили сообщение с той самой просьбой. Из 100 друзей нашлись те, кто пытался помочь другу.

Вещи, которые делать нельзя

Не заходите на незнакомые сайты и не переходите по подозрительным ссылкам.

Не заполняйте анкеты и не оставляйте свои контакты на подозрительных сайтах.

Не отвечайте на «спам». Современные почтовые службы хорошо их блокируют, но вас должны насторожить письма с предложение разбогатеть, поздравлением о крупном выигрыше.

Не переходите по всплывающим окнам в браузере.

Не открывайте файлы, отправленные на вашу почту с незнакомых адресов, и от знакомых, от которых не ждёте письма.

Никогда не посылайте свой пароль и номер кредитной карты по почте и мессенджеру.

Не сообщайте другим пользователям свою личную информацию, в том числе адрес, номер телефона, номер школы, любимые места для игр, своё местоположение, планы, касающиеся длительных путешествий, каникул и отпусков, фото дорогих вещей, фото квартиры, автомобиля или дома, информация о личных документах, номерах автомашин, фото личных документов, банковских карт и т. д.

Не реагируйте на просьбы о встрече, переслать что-то незнакомцам из сети или отвечать на звонки сотрудников банка, которые просят сообщить ПИН-код вашей карты. Сразу же предупредите родителей, что получили такое сообщение.

Не оплачивайте покупку на подозрительных сайтах. Внимательно читайте адрес сайта, вместо привычного вам www.myshop.kz вы могли оказаться на поддельном www.myshopp.kz, который выглядит точно так же.

Не давайте свой мобильный телефон третьим лицам. Получив физический доступ к телефону, злоумышленники могут установить на него вредоносные программы.

Какие опасности таят приложения, социальные сети и мессенджеры?

Согласно одному из зарубежных социологических исследований, подростки незнакомы в реальности с 6 из 10 друзей из соцсетей. В другом опросе 43% детей признались, что к 12 годам уже имели опыт переписки с незнакомцами. А ведь среди них могут быть мошенники и другие опасные личности. Как их распознать?

Фальшивый профиль. Преступники часто маскируют свой профиль под аккаунт ребёнка. Вам кажется, что вы общаетесь с таким же ребёнком, а это, на самом деле, это может быть, взрослый человек. Как вы знаете, в интернете сложно проверить подлинность личных данных человека.

Отсюда следует другая разновидность уловок. Некоторые мошенники с целью обмана создают похожие или даже идентичные профили чужих людей в социальных сетях на основе украденных фотографий и других личных данных. А потом используют эти странички в своих целях. А кто-то и вовсе крадёт аккаунты со всеми персональными данными пользователя и даже может выставить их на продажу.

Опасные приложения. Среди приложений есть, к примеру, такие, которые отслеживают ваше местоположение и могут передавать ваши сообщения, фотографии и контакты. К примеру, есть приложения-исповеди, где каждый может делиться признаниями, текстом, сообщениями, фотографиями и другими данными, не используя настоящее имя. Однако приложение идентифицирует фактическое местоположение пользователей, что может позволить вступить в контакт с людьми, живущими на расстоянии одного километра в окружении пользователя.

Жестокие многопользовательские игры. Игра в команде создаёт крепкую социальную связь и привязывает ребёнка к игре. Как правило, вещи в таких играх приобретаются за реальные деньги, что, с одной стороны, бьёт по семейному бюджету, а с другой – является дополнительным стимулом продолжать игру, ведь в неё уже столько вложено. Психологи рекомендуют не допускать ребёнка к таким играм до 11-12 лет и подтверждают, что такие игры привязывают ребёнка в первую очередь отношениями.

Как чаще всего обманывают в Сети?

Чаще всего у детей выманивают деньги в интернете через азартные игры, платные подписки, мошенничество в соцсетях, вымогательство, обман при онлайн-покупках. Поговорим об этих видах онлайн-преступлений подробнее.

- Согласно закону, любая, будь то онлайн или офлайн, покупка должна сопровождаться выдачей кассового чека или публичной офертой. Однако на практике часто чек при покупке товара в социальных сетях не выдают. Как показывают опросы, около 40% пользователей сталкивались с мошенничеством при осуществлении покупок в соцсетях.

- Существуют целые онлайн-казино для детей. Детей «нагоняют» в эти казино популярные видеоблогеры, чьей целевой аудиторией являются школьники: они прямо рекламируют такие сервисы или рассказывают о своём опыте игры. Принцип работы схож с обыкновенными казино: на сайтах таких игр есть и рулетки, и игры про открывание сундучков. Игра в них идёт не на деньги, а на предметы из популярных у подростков игр. Тем не менее эти предметы дети покупают за реальные деньги, а выигрыш можно вывести с помощью специальных сервисов. Чтобы иметь возможность делать высокие ставки в таких казино, некоторые подростки доходят до того, что начинают воровать деньги у родителей, оправдывая это тем, что обязательно вернут отыгравшись.

- Часто именно дети становятся жертвами мошенников, которые вымогают у них деньги под различными предлогами. Получив доступ к чужому аккаунту, злоумышленник начинает рассылать его друзьям сообщения с просьбой срочно положить денег на телефон или перевести незначительную сумму. Поговорите с вашим ребёнком о таких ситуациях, чтобы он не попал в неприятности.

- Злоумышленники, играя на желании ребёнка обрести финансовую независимость или помочь семье, могут вовлекать его в различные незаконные способы заработка. Как правило, это различные финансовые пирамиды и MLM продажи. Однако иногда ребёнка вовлекают в кардинг, то есть снятие денежных средств с краденых банковских карт, за определённое вознаграждение.

Существуют различные технические средства защиты ребёнка от негативной информации в интернете. Прежде всего, рекомендуют установить антивирус не только на компьютере, но и на смартфонах и планшетах. Также есть специальные программы для безопасности детей в интернете, функции родительского контроля.