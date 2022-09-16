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    12:45, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мошенники в Алматы действовали под личиной военнослужащего

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Персональными документами военнослужащего прикрывались мошенники в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Мошенники используют служебные и удостоверяющие личность документы военного, который на деле к указанным фактам отношения не имеет, сообщил начальник полиции Наурызбайского района полковник полиции Данияр Мендебаев.

    «Злоумышленники воспользовались документами, оказавшимися в общем доступе, прикрываясь ими, они ссылались на срочный переезд в другой регион и «продавали» товары обихода. По городу зарегистрировано свыше 10 аналогичных эпизодов. Эта информация мы обнародовали с целью оповещения населения о том, что мошенники могут прикрываться этими данными и обманывать их. Призываем граждан к бдительности и осторожности», – отметил Мендебаев.

    В полиции также уточнили, что мошенники для реализации своих преступных планов часто представляются также сотрудниками МВД и других правоохранительных органов.


    Фото: polisia.kz





    Теги:
    Алматы Мошенничество МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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