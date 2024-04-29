Мошенники угрожают пострадавшим от паводка в СКО

В Петропавловске в чатах WhatsApp, которых объединяют пострадавших от паводка, люди рассылают предупреждение о новой схеме интернет-мошенничества. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции СКО.

По ней людям, рассчитывающим на выплату компенсаций, звонят от имени того или иного госоргана и предлагают продиктовать код из sms — якобы для подтверждения того, что человек состоит в списках пострадавших от стихии. В действительности благодаря этому коду мошенники берут на имя жертвы крупные кредиты в банках.

Сотрудники управления криминальной полиции ДП СКО, комментируя рассылку, отмечают, что подобных фактов на территории области на сегодня не зарегистрировано. Тем не менее, важно знать: сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют предоставить по телефону конфиденциальные данные.

Вопросы компенсации пострадавшим от паводка решаются только в официальном порядке: при личном визите, либо с использованием официальных веб-ресурсов.

Категорически нельзя никому сообщать коды, приходящие в sms. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам — можно заразить телефон опасным вирусом, который позволит мошенникам совершать банковские операции от имени владельца.

Стражи порядка просят людей сохранять бдительность, беречь свои конфиденциальные данные и доверять только официальным источникам информации.