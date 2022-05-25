19:39
25 Мая 2022 18:16
Мошенники убедили акмолинца продать квартиру и отправить им 9 млн тенге
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На 9 млн тенге обманули мошенники акмолинца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
7 мая в управление полиции города Степногорска поступило заявление 38-летнего местного жителя о совершенном в отношении него мошенничестве.
Созданной специальной следственно-оперативной группой было установлено, что с 20 апреля по 14 мая неизвестные, представившись сотрудниками банка, путем обмана, убедили потерпевшего оформить кредиты в ряде банков Республики Казахстан на 3 млн тенге.
Кроме того, злоумышленники вынудили заявителя продать принадлежащую ему квартиру, а денежные средства передать им. Общий ущерб составил 9 млн 150 тысяч тенге.
Для установления лиц, причастных к совершению преступления сотрудниками отдела криминальной полиции были проведены ряд оперативно-розыскных мероприятий.
В результате принятых мер установлены подозреваемые, ими оказались двое жителей Павлодарской области, 23 и 24 лет. У задержанных изъяты 25 карточек разных банков второго уровня, оформленных на третьих лиц и 10 сотовых телефонов.
Управлением полиции города Степногорска по факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
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