25 Мая 2022 18:16

Мошенники убедили акмолинца продать квартиру и отправить им 9 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На 9 млн тенге обманули мошенники акмолинца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 мая в управление полиции города Степногорска поступило заявление 38-летнего местного жителя о совершенном в отношении него мошенничестве.

Созданной специальной следственно-оперативной группой было установлено, что с 20 апреля по 14 мая неизвестные, представившись сотрудниками банка, путем обмана, убедили потерпевшего оформить кредиты в ряде банков Республики Казахстан на 3 млн тенге.

Кроме того, злоумышленники вынудили заявителя продать принадлежащую ему квартиру, а денежные средства передать им. Общий ущерб составил 9 млн 150 тысяч тенге.

Для установления лиц, причастных к совершению преступления сотрудниками отдела криминальной полиции были проведены ряд оперативно-розыскных мероприятий.

В результате принятых мер установлены подозреваемые, ими оказались двое жителей Павлодарской области, 23 и 24 лет. У задержанных изъяты 25 карточек разных банков второго уровня, оформленных на третьих лиц и 10 сотовых телефонов.

Управлением полиции города Степногорска по факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.