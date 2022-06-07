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Мошенники требовали у компании $1 млн за покровительство в РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Июня 2022, 13:45
Мошенники требовали у компании $1 млн за покровительство в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

«Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников, которые представляясь сотрудниками правоохранительных органов требовали у руководства охранной фирмы $1 млн США за нераспространение компрометирующих материалов о нарушениях в их финансовой деятельности и общее покровительство.

Противоправные деяния группы мошенников своевременно пресечены путем задержания с поличным при получении ими от представителя фирмы $600 тыс. США», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении организатора преступления применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.


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