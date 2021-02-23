Мошенники собирают деньги на оплату услуг водолазов в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области предупредили о мошенниках, распространяющих в соцсетях информацию о необходимости сбора денег на оплату услуг водолазов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Средства на все поисково-спасательные мероприятия, проводимые департаментом по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области, предусмотрены государством», - пояснили в департаменте.

Поэтому в ведомстве просят граждан не доверять ложной информации мошенников, а также не поддаваться непроверенной информации.

Напоминаем, за совершение мошенничества в соответствии со статьей 190 Уголовного Кодекса РК предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, ранее в социальных сетях появилась информация о якобы необходимости помощи в оплате услуг водолазов для поиска детей.