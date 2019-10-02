Мошенники снимали деньги казахстанцев с банковских счетов и переводили в Россию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О фактах похищения денежных средств казахстанцев с банковских счетов и перевода на территорию России, рассказал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что на пленарном заседании Мажилиса рассматривается законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий».

Депутат Артур Платонов в ходе своего выступления отметил, что по данным МВД в настоящее время расследуется 42 уголовных дела по преступлениям, совершенных на территории России в отношении имущества наших граждан, у которых путем обмана и использования информационных технологий похищены денежные средства с банковских счетов.

«Что касается этих 42 эпизодов преступлений. Не установленные пока мошенники с использованием ложных рекламных возможностей в интернете получали доступ к счетам наших граждан и электронным способом переводили на территорию Российской Федерации деньги казахстанцев. Около 200 млн, по-моему, эти деньги были сняты на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и еще нескольких городов. Мы согласно Минской конвенции отправили запрос на то, чтобы нам предоставили видеоизображения лиц, которые сняли деньги в банках», - ответил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

Однако, по его словам, эта процедура затягивается на месяцы.

«Пока вот эта процедура соглашения между нашими органами - прохождение через Генпрокуратуру РК, потом Генпрокуратуру РФ. Все это исполнение затягивается на практике, примерно на два месяца. Вы сами представляете, что сроки хранения в это время видеоизображения истекают. Сейчас мы столкнулись с тем, что по некоторым фактам эти изображения не сохранились. Вот это соглашение позволит нам гораздо оперативно реагировать на такие ситуации», - пояснил Марат Кожаев.