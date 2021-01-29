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Мошенники рассылают вкладчикам ЕНПФ письма об одобрении заявок на снятие пенсионных накоплений

Автор:  
Данияр Дауталиев
29 Января 2021, 17:42
Мошенники рассылают вкладчикам ЕНПФ письма об одобрении заявок на снятие пенсионных накоплений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) подвергаются фишинговым атакам мошенников, они рассылают письма об одобрении заявок на снятие пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в фонде, вкладчики ЕНПФ стали сообщать о том, что подвергаются фишинговым атакам со стороны мошенников, в письмах которых рассылается одобрение о целевом использовании пенсионных накоплений с прикрепленными ссылками на сайты с подозрительной активностью.

«Единый накопительный пенсионный фонд официально заявляет о том, что не совершает рассылки следующего содержания – «О передаче части пенсионных накоплений на специальный счет АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (нынешний АО «Отбасы банк»)».

ЕНПФ также не осуществляет никакие иные рассылки сообщений касательно перевода единовременных пенсионных выплат вкладчикам (получателям) и не запрашивает никакие персональные данные вкладчика.

ЕНПФ предупреждает и не рекомендует переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте ЕНПФ www.enpf.kz и интернет-ресурсах банков, являющихся уполномоченными операторами», - сообщили в пресс-службе фонда.

Фишинг - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом. После того как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.


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