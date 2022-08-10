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Мошенники распространяют вирусную рекламу с упоминанием имен руководства Минэнерго РК
10 Августа 2022 20:07

Мошенники распространяют вирусную рекламу с упоминанием имен руководства Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в социальных сетях распространяется вирусная реклама о неких финансовых платформах в газовой отрасли с обещанием высоких доходов от экспорта нефти и газа в Европу. При продвижении вирусной рекламы упоминаются имена руководства Министерства энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство энергетики РК заявляет, что распространяемая вирусная реклама является ложной и не соответствует действительности, призывая казахстанцев быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам.

Информация о деятельности Министерства энергетики РК размещается только на официальном сайте ведомства, а также на официальных страницах Министерства энергетики РК в социальных сетях: Telegram, Facebook, Instagram.

На постоянной основе Агентство по финансовому мониторингу РК предупреждает казахстанцев об участившихся случаях распространения в интернете ложной информации от лжефинансовых компаний, где для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников.

Ранее сообщалось о том, что мошенники звонили под видом министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева его коллегам, предлагая «повышение» по службе за мзду, а за отказ грозили увольнением.


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