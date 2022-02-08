Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев через единый реестр благотворительных организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев, используя единый реестр Благотворительных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Народу Казахстана», передает МИА «Казинформ».

Только в выходные дни с подобными жалобами в контакт-центр НПП «Атамекен» обратились 250 человек, также в понедельник, 7 февраля, поступило еще 186 звонков подобного рода.

Так, в одном из обращений жительница г. Шымкента рассказала, что после подачи заявки о помощи и заполнения всех полей формы на сайте atamekenim.kz на экране отобразилась информация об успешном оформлении кредита, а затем ей поступил видеозвонок с предложением дальнейшего оформления денежного займа.

Подобный случай произошел и в Усть-Каменогорске. Там жительнице города направили SMS-сообщение от псевдопортала электронного правительства, а затем позвонил мошенник с просьбой назвать поступивший SMS-код для получения 1 166 000 тенге в виде денежной помощи.

Ранее в мессенджеры социальных сетей Фонда уже поступали вопросы касательно социальных пособий в сумме 42 500 тенге, выплатить которые обещали звонившие от имени Фонда «Народу Казахстана» мошенники.

«Фонд не осуществляет видео-, аудиозвонки посредством мессенджеров. Единственная точка входа – сайт qazaqstanhalqyna.kz и единый реестр Благотворительных организаций atamekenim.kz. Просим граждан не верить слухам и не поддаваться провокациям со стороны мошеннических организаций. Доверяйте только официальной информации», - сказал официальный представитель Фонда «Народу Казахстана» Алибек Абдилов.

Он также выразил благодарность неравнодушным людям, которые сообщают о подобных фактах мошенничества и предупреждают об этом сограждан.