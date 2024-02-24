Мошенники продают фальшивые билеты от лица драмтеатра имени Горького в Астане

В Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького сообщили об участившихся случаях, когда мошенники рекламируют выдуманные гастроли и похищают средства граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сообщаем о том, что в последнее время на просторах интернета активизировались мошенники, которые рекламируют выдуманные гастроли на сцене театра русской драмы имени М.Горького. При попытке оплаты система выдает ошибку, а служба поддержки (мошенники) направляет ссылку на оплату псевдобилета. После осуществления транзакции чат удаляется, а пользователь блокируется, — говорится в сообщении.

В администрацию театра уже обратились несколько человек, которые попались на уловки мошенников.

В этой связи ГАРТД имени М.Горького призывает граждан проверять информацию о запланированных мероприятиях на официальных аккаунтах в социальных сетях и не верить непроверенным источникам.

Продажа билетов осуществляется только в кассе театра по адресу: г. Астана, ул. Желтоксан 11, а также на сайте ticketon.kz.