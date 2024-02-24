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    19:33, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Мошенники продают фальшивые билеты от лица драмтеатра имени Горького в Астане

    театр
    Фото: pixabay.com

    В Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького сообщили об участившихся случаях, когда мошенники рекламируют выдуманные гастроли и похищают средства граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сообщаем о том, что в последнее время на просторах интернета активизировались мошенники, которые рекламируют выдуманные гастроли на сцене театра русской драмы имени М.Горького. При попытке оплаты система выдает ошибку, а служба поддержки (мошенники) направляет ссылку на оплату псевдобилета. После осуществления транзакции чат удаляется, а пользователь блокируется, — говорится в сообщении.

    В администрацию театра уже обратились несколько человек, которые попались на уловки мошенников. 

    В этой связи ГАРТД имени М.Горького призывает граждан проверять информацию о запланированных мероприятиях на официальных аккаунтах в социальных сетях и не верить непроверенным источникам.

    Продажа билетов осуществляется только в кассе театра по адресу: г. Астана, ул. Желтоксан 11, а также на сайте ticketon.kz.

    Теги:
    Культура Мошенничество Астана Театр Искусство
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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