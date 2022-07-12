12 Июля 2022 19:14

Мошенники представляются полицейскими жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали более 30 фактов мошенничества, когда злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе об интернет-мошенниках не слышал только ленивый. И тем не менее, люди не перестают попадаться на их уловки. Вместе с полицейскими профилактической работой занялись уже сами жители области.

По информации пресс-службы департамента полиции, в социальных сетях пользователи распространяют аудиозапись разговора мошенника с жителем Петропавловска. Диалог начинается с того, что женщина на другом конце провода представилась сотрудником полиции из Нур-Султана. Она сообщила о возбуждении уголовного дела по факту кражи денежных средств со счета мужчины. Якобы его родственница с доверенностью на руках намеревалась снять деньги со счетов на его же лечение.

Несколькими днями ранее пенсионеру позвонил «сотрудник прокуратуры», которого интересовали его банковские счета.

Начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев отметил, что в последнее время участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Уточнить имя и фамилию полицейского можно в территориальном подразделении, откуда якобы был совершен звонок. Номера телефонов опубликованы на официальных сайтах.

В Мамлютском районе по вопросам интернет-мошенничеств организовали call-центр. Сюда можно обратиться, если звонок показался подозрительным. Сотрудники центра сами обзванивают жителей района, предупреждая об угрозе со стороны киберпреступников. В среднем делают 200-250 звонков в день.