Мошенники представляются полицейскими в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о якобы проводимом расследовании в отношении банковских служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, во время звонка к разговору подключается фейковый сотрудник службы безопасности банка и вынуждает человека оформить крупный кредит, а деньги перевести на счет, которым владеют мошенники. При этом аферисты могут называть имена действующих сотрудников полиции, в том числе из руководящего состава. Для убедительности - даже прислать в WhatsApp поддельные служебные удостоверения. В одном из случаев преступник назвался заместителем начальника департамента полиции Айдосом Идрисовым.

«Это не первый случай в области. Однако сотрудники криминальной полиции по телефону могут задавать уточняющие вопросы, но не имеют права допрашивать в качестве свидетелей или подозреваемых, требовать назвать конфиденциальную информацию. Тем более, они не могут пересылать по мессенджерам служебные документы. Взаимодействие с населением осуществляется при личной встрече в административных зданиях полиции. Предварительно человеку направляется повестка», - пояснил А. Идрисов.

Он подчеркнул, что подобный звонок нужно сразу прерывать и обращаться на канал 102.