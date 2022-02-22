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Мошенники, представляясь сотрудниками Минтруда, обманывают казахстанцев

22 Февраля 2022 19:40
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Мошенники, представляясь сотрудниками Минтруда, обманывают казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неизвестные лица, представляясь сотрудниками Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН), звонят гражданам и обещают социальную помощь в виде денежных выплат в размере свыше 500 тысяч тенге. Эта информация не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Для якобы оказания материальной помощи неизвестные лица просят снять с ареста счета и погасить задолженность (во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками).

После того как гражданин снимает арест со счета для получения обещаемой материальной помощи, неизвестные лица ссылаются на технические неполадки и невозможность оказания помощи.

МТСЗН РК сообщает, что сотрудники министерства не осуществляют обзвон граждан, все государственные социальные выплаты производятся на основании обращений граждан или в проактивном формате.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону. Если вы подверглись обману мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.


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#Минтруда РК   #Видео   #Мошенничество  
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