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Мошенники предлагали нумизматам Казахстана помощь в покупке монет сверх лимита

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 19:45
Мошенники предлагали нумизматам Казахстана помощь в покупке монет сверх лимита

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, предлагающих покупателям интернет-магазина Национального Банка kazcoins.nationalbank.kz приобрести специальное программное обеспечение для обхода ограничений по количеству приобретаемых коллекционных монет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НБ.

Так, мошенники в тематических группах нумизматов Казахстана в мессенджерах и социальных сетях предлагают предоставить за отдельную плату одноразовый доступ к «программе-помощнику», которая якобы автоматически добавляет коллекционные монеты в корзину покупателя Интернет-магазина НБК в любом количестве.

Помимо этого, они показывают изображения уже «успешно» проведенных операций по добавлению в корзину коллекционных монет и сообщают ложную информацию о том, что «программа-помощник» полностью безопасна. Однако после получения денежных средств мошенники предоставляют нерабочее программное обеспечение, которое может содержать вирусы или другой вредоносный код, выполнение которого может привести к утечке или потере данных пользователя.

В связи с вышеизложенным, Национальный Банк просит соблюдать бдительность, не покупать и не использовать сомнительное программное обеспечение для работы с Интернет-магазином НБК.

«Лимит на количество приобретаемых монет проверяется Национальным Банком по каждой сделке, что означает невозможность продажи монет сверх установленного лимита, даже в случае успешного добавления их в корзину Интернет-магазина НБК», - сообщили в Нацбанке.

В Нацбанке также напомнили, что согласно пункту 11.4 Пользовательского соглашения Интернет-магазина НБК, покупатель принимает на себя обязательство не использовать автоматизированные системы (интернет-боты и другие средства), представляющие неконкурентные технические преимущества над остальными покупателями и создающими повышенную нагрузку на вычислительные средства Интернет-магазина НБК. При нарушении данного пункта, Национальный Банк оставляет за собой право на постоянную блокировку учетной записи покупателя.

Для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477.


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