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    21:24, 21 Август 2024 | GMT +6

    Мошенники под видом налоговиков выманивают деньги в Кыргызстане

    мошенники
    Фото: freepik.com

    В Кыргызстане отмечается рост фактов мошенничества, связанных с действием лиц, выдающих себя за сотрудников налоговой службы с целью выманивания денег, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Государственной налоговой службы, неизвестные люди, представляясь налоговыми агентами через соцальные мессенджеры требуют от граждан перевести деньги на неустановленные счета.

    — Чтобы ввести жертву в заблуждение, мошенники отправляют изображения поддельных удостоверений сотрудников ГНС и для обоснования перевода денег придумывют причины, связанные с различными налоговыми отчислениями, — говорится в сообщении ведомства.

    Гражданам рекомендуют проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. В случае сомнительных обращений со стороны лица, представляющегося якобы сотрудником ГНС, просят обратиться в правоохранительные органы.

    Теги:
    Мошенничество Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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