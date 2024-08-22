Мошенники под видом налоговиков выманивают деньги в Кыргызстане

В Кыргызстане отмечается рост фактов мошенничества, связанных с действием лиц, выдающих себя за сотрудников налоговой службы с целью выманивания денег, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Государственной налоговой службы, неизвестные люди, представляясь налоговыми агентами через соцальные мессенджеры требуют от граждан перевести деньги на неустановленные счета.

— Чтобы ввести жертву в заблуждение, мошенники отправляют изображения поддельных удостоверений сотрудников ГНС и для обоснования перевода денег придумывют причины, связанные с различными налоговыми отчислениями, — говорится в сообщении ведомства.

Гражданам рекомендуют проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. В случае сомнительных обращений со стороны лица, представляющегося якобы сотрудником ГНС, просят обратиться в правоохранительные органы.