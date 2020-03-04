-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:12
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:08
-
-
-
-
-
вчера 17:42
-
-
-
-
-
-
-
-
Мошенники под видом дальних родственников выуживали деньги у таразцев
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Серийные мошенники задержаны в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.
Мужчины представлялись своим жертвам дальними родственниками и брали в «долг» деньги. Первым подозреваемым в серии мошенничеств оказался 34-летний житель Шуского района. Мужчина, воспользовавшись доверием граждан, совершил в областном центре четыре факта мошенничества. Как правило, он подходил к человеку и просил сделать звонок с их телефона. Далее сценарий менялся в зависимости от того, с кем он имел дело. Одному из мужчин, после разговора по телефону, он предложил сделать права и, взяв у него 10 000 тенге и телефон, исчез. Другой женщине он доверительно признался, что является ее дальним родственником, и взял «в долг» 21 000 тенге. За два месяца его жертвами стали двое мужчин и две женщины. Также в областном центре по аналогичным фактам у другого подозреваемого насчитывается пять подобных действий. 33-летний уроженец Павлодарской области, проживавший в Шымкенте, орудовал на таразских рынках. В разговоре с продавцом он представлялся дальним родственником, жаловался, что для покупки вещи ему не хватает определенной суммы и просил по-родственному помочь деньгами. На разных базарах областного центра у разных торговцев он «занимал» от 10 000 до 20 000 тенге, а затем скрывался.
В отношении обоих задержанных начато досудебное расследование по ст.190 УК РК (мошенничество). Они водворены в ИВС города Тараз. Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан быть бдительными и предусмотрительными при общении с незнакомыми людьми.
- Бердибек Сапарбаев: Объединение крестьянских хозяйств - единственный путь к успеху
- Многоэтажный жилой массив намерены строить в районном центре Жамбылской области
- Шторм ожидается в Жамбылской области
- Три человека погибли в ДТП в Кызылординской области
- Осужденный помог собрать 2,5 миллиона тенге на лечение ребенка
- Полиция продолжит пресекать попытки дестабилизации при митингах - Ерлан Тургумбаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана