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Мошенники под видом дальних родственников выуживали деньги у таразцев

4 Марта 2020 23:48
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Мошенники под видом дальних родственников выуживали деньги у таразцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Серийные мошенники задержаны в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

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Мужчины представлялись своим жертвам дальними родственниками и брали в «долг» деньги. Первым подозреваемым в серии мошенничеств оказался 34-летний житель Шуского района. Мужчина, воспользовавшись доверием граждан, совершил в областном центре четыре факта мошенничества. Как правило, он подходил к человеку и просил сделать звонок с их телефона. Далее сценарий менялся в зависимости от того, с кем он имел дело. Одному из мужчин, после разговора по телефону, он предложил сделать права и, взяв у него 10 000 тенге и телефон, исчез. Другой женщине он доверительно признался, что является ее дальним родственником, и взял «в долг» 21 000 тенге. За два месяца его жертвами стали двое мужчин и две женщины. Также в областном центре по аналогичным фактам у другого подозреваемого насчитывается пять подобных действий. 33-летний уроженец Павлодарской области, проживавший в Шымкенте, орудовал на таразских рынках. В разговоре с продавцом он представлялся дальним родственником, жаловался, что для покупки вещи ему не хватает определенной суммы и просил по-родственному помочь деньгами. На разных базарах областного центра у разных торговцев он «занимал» от 10 000 до 20 000 тенге, а затем скрывался.

В отношении обоих задержанных начато досудебное расследование по ст.190 УК РК (мошенничество). Они водворены в ИВС города Тараз. Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан быть бдительными и предусмотрительными при общении с незнакомыми людьми.



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Ключевые слова: Жамбылская область, МВД РК,
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