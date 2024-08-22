РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:21, 22 Август 2024 | GMT +6

    Мошенники под видом Антикора грозят повестками казахстанцам

    Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени руководства госдоходов в Алматы
    Фото: freepik.com

    Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и других) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию,  передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

    - Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства, - сообщили в ведомстве. 

    В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан. 

    Кроме того, мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками Антикора, грозят уголовными делами.

    О случаях коррупции можно сообщать и присылать фото/видео в бот @antikorkz_bot или по номеру 1424.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане участились инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками КНБ.

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Борьба с преступностью Видео Антикор
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    telegram