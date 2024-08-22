Мошенники под видом Антикора грозят повестками казахстанцам

Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и других) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства, - сообщили в ведомстве.

В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Кроме того, мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками Антикора, грозят уголовными делами.

О случаях коррупции можно сообщать и присылать фото/видео в бот @antikorkz_bot или по номеру 1424.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками КНБ.