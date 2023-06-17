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Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Июня 2023, 01:41
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев Фото stopfake.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО НК «КазМунайГаз» предупреждает казахстанцев об угрозах интернет-мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании.

Мошенники продолжают массированную рекламу в Интернете с призывом «выгодно инвестировать в КазМунайГаз» с ложными обещаниями высокой и пассивной доходности.

«Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам. Чтобы не стать жертвой мошенников, помните, что приобретать ценные бумаги «КазМунайГаза» можно только через лицензированную брокерскую компанию, либо в приложении Tabys. Проверить наличие лицензии у брокера можно на веб-сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Ознакомиться с приложением Tabys можно на официальном сайте — tabysapp.kz», - сообщили в КМГ.

Информация о деятельности компании размещается на сайте www.kmg.kz, а также на страницах компании в социальных сетях:

Instagram @kazmunaygaspress

Telegram @kmgpress

Facebook @kazmunaygaspress

Youtube @KazMunaiGas

Дополнительно граждане РК могут обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по номеру «1459» для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.


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