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Мошенники от имени госорганов начали просить копии личных документов казахстанцев

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Мая 2023, 22:45
Мошенники от имени госорганов начали просить копии личных документов казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов. В Комитете госдоходов напомнили, что такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Будьте бдительны по отношению к неофициальным источникам, так как документы могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях. Информация о зарегистрированных, снятых с учета ИП размещена на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

В ведомстве также подчеркнули, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве ИП. Уведомление о начале деятельности ИП направляется электронным способом – через портал Электронного лицензирования Республики Казахстан «Е-license» и через мобильное приложение Банков второго уровня.


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